وظائف شاغرة لدى رعاية الطبية واصل الانفراد بالصدارة .. ثلاثية صربية تُهدي الهلال الفوز أمام النصر واتساب يطلق ميزة جديدة وظائف إدارية شاغرة في شركة EY شاهد .. غضب رونالدو بعد إلغاء هدفه أمام الهلال لا صحة لقصف معبر رفح سافيتش يسجل هدف التقدم لـ الهلال أسئلة مُجرمة دوليًّا ويتم توجيهها في المقابلات الشخصية وظائف شاغرة في فروع Baker Hughes المقصود بالدفعة المرتجعة لمستفيدي الضمان الاجتماعي
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، انفراده بـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد إهدارهما لكم كبير من الفرص.
البداية كانت في الدقيقة الثانية عبر الصربي ميتروفيتش الذي راوغ أحد لاعبي النصر ببراعة وانفرد بشباك نواف العقيدي لكنه أهدرها بجانب القائم.
الفرصة الثانية كانت في الدقيقة الثالثة عبر سالم الدوسري، حيث سدد الكرة بارتفاع كبير عن المرمى والشباك كانت شبه خالية.
الفرصة الثالثة كانت عبر سالم الدوسري أيضًا في الدقيقة السابعة، حيث ارتدت الكرة له من نواف العقيدي لكنه لم يستغل الفرصة وأضاعها.
في الدقيقة الـ13، لم يستغل البرازيلي ميشايل هفوة الحارس نواف العقيدي ليهدرها وينجح نواف في المسك بالكرة.
ثم أهدر البرازيلي تاليسكا هدفًا محققًا للنصر في الدقيقة العاشرة، ثم أهدر مالكوم فرصة هدف للهلال بالدقيقة الـ26.
وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سافيتش في إحراز الهدف الوحيد للهلال بالدقيقة الـ 65 من ضربة رأسية.
ثم في الدقيقة الـ91، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة رأسية، ثم عاد ميتروفيتش وأضاف ثالث أهداف الأزرق بالدقيقة الـ 93.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 41 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.
هدددددف!⚽
ميتروفيتش يؤكد تفوق الهلال بالهدف الثالث 🤩🔥
الهلال 3 × 0 النصر
#Hilal_Nassr#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/03Qy7JLLdz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
بصوت الجماهير..
رأسية سافيتش في مرمى #النصر 🔥 #الرياض_إكسبو2030#Hilal_Nassr
#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/SsvIJtFDp1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023
هدددددف!⚽
رأسية ميتروفيتش تعزز تقدم الهلال بالثاني 🤩🔥
الهلال 2 × 0 النصر
#Hilal_Nassr#الهلال_النصر | #النصر_الهلال pic.twitter.com/Z80O8Ym4pY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 1, 2023