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في الجولة الـ15

واصل الانفراد بالصدارة .. ثلاثية صربية تُهدي الهلال الفوز أمام النصر

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
واصل الانفراد بالصدارة .. ثلاثية صربية تُهدي الهلال الفوز أمام النصر
المواطن - محمد سمعه

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، انفراده بـ صدارة ترتيب دوري روشن، وذلك بعد الفوز على نادي النصر بثلاثية دون رد ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري روشن.

الهلال ضد النصر 

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد إهدارهما لكم كبير من الفرص.

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البداية كانت في الدقيقة الثانية عبر الصربي ميتروفيتش الذي راوغ أحد لاعبي النصر ببراعة وانفرد بشباك نواف العقيدي لكنه أهدرها بجانب القائم.

الهلال والنصر

الفرصة الثانية كانت في الدقيقة الثالثة عبر سالم الدوسري، حيث سدد الكرة بارتفاع كبير عن المرمى والشباك كانت شبه خالية.

الفرصة الثالثة كانت عبر سالم الدوسري أيضًا في الدقيقة السابعة، حيث ارتدت الكرة له من نواف العقيدي لكنه لم يستغل الفرصة وأضاعها.

في الدقيقة الـ13، لم يستغل البرازيلي ميشايل هفوة الحارس نواف العقيدي ليهدرها وينجح نواف في المسك بالكرة.

ثم أهدر البرازيلي تاليسكا هدفًا محققًا للنصر في الدقيقة العاشرة، ثم أهدر مالكوم فرصة هدف للهلال بالدقيقة الـ26.

وفي الشوط الثاني، نجح الصربي سافيتش في إحراز الهدف الوحيد للهلال بالدقيقة الـ 65 من ضربة رأسية.

ثم في الدقيقة الـ91، سجل الصربي ميتروفيتش الهدف الثاني للهلال من ضربة رأسية، ثم عاد ميتروفيتش وأضاف ثالث أهداف الأزرق بالدقيقة الـ 93.

وبعد الفوز، أصبح رصيد الهلال 41 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز الثاني.

 

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