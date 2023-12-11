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بعنوان: تحصين ثقافة النشء من الدعوات الموجهة لتدمير انتمائهم الوطني

وحدة الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف تنفذ لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرياض

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
وحدة الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف تنفذ لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرياض
المواطن - فريق التحرير

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نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقاءً علمياً لمنسوبي فرع منطقة الرياض، بعنوان “تحصين ثقافة النشء من الدعوات الموجهة لتدمير انتمائهم الوطني”، ألقاه مستشار معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي، وقدم له مدير عام الفرع، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.

العناية بالنشء وتعليمهم منذ الصغر

وفي بداية اللقاء تحدث “العصيمي” عن أهمية العناية بالنشء وتعليمهم منذ الصغر.

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وأكد “العصيمي” على أهمية تربيتهم لحفظ الممتلكات العامة، وأنها من حب الوطن الذي أقرّته الأدلة وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم.

وأشاد فضيلته بما تبذله الدولة وولاة الأمر حفظهم الله من جهود كبيرة على كافة الأصعدة، وأهمية بيان وتعزيز ذلك في النفوس وتعليم النشء عليه، مختتماً حديثه بالدعاء لولاة الأمر بالحفظ والتمكين والتسديد، وأن يحفظ الله هذه البلاد من كل شر.

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