وحدة الأمن الفكري بهيئة الأمر بالمعروف تنفذ لقاءً علمياً لمنسوبي فرع الرياض

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نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقاءً علمياً لمنسوبي فرع منطقة الرياض، بعنوان “تحصين ثقافة النشء من الدعوات الموجهة لتدمير انتمائهم الوطني”، ألقاه مستشار معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور صالح بن مقبل العصيمي، وقدم له مدير عام الفرع، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات.
وفي بداية اللقاء تحدث “العصيمي” عن أهمية العناية بالنشء وتعليمهم منذ الصغر.
وأكد “العصيمي” على أهمية تربيتهم لحفظ الممتلكات العامة، وأنها من حب الوطن الذي أقرّته الأدلة وأقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم.
وأشاد فضيلته بما تبذله الدولة وولاة الأمر حفظهم الله من جهود كبيرة على كافة الأصعدة، وأهمية بيان وتعزيز ذلك في النفوس وتعليم النشء عليه، مختتماً حديثه بالدعاء لولاة الأمر بالحفظ والتمكين والتسديد، وأن يحفظ الله هذه البلاد من كل شر.