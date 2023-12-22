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الثالثة والأخيرة في المهرجان

ورشة عمل عن الدراماتورجيا في مهرجان الرياض للمسرح

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
ورشة عمل عن الدراماتورجيا في مهرجان الرياض للمسرح
المواطن - فريق التحرير

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أقيمت ورشة عمل عن (الدراماتورجيا.. مفاهيم، إجراءات، وتطبيقات) على مدى يومين ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان الرياض للمسرح في دورته الأولى؛ الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية قدمها المخرج المسرحي المغربي الدكتور عبدالمجيد الهواس.

مفهوم الدراماتورجيا

وبين الهواس أن الورشة تناولت تطور مفهوم الدراماتورجيا انطلاقًا من الدراماتورجيا الإغريقية إلى الآن عبر مجموعة تحولات في هذا المفهوم على أساس أن كل المفاهيم هي مفاهيم متحولة وليست ثابتة ونهائية، إلى جانب التمييز بين تصورين؛ أولهما يعطي أن الدراماتورجيا متعلقة فقط ببناء النص المسرحي، في حين أن المفهوم الثاني متعلق أيضًا بطيفية بناء أو كتابة العرض المسرحي على اعتبار أن هناك نص المؤلف، ونص المخرج، ونص سنوغراف، ونص مصمم الأزياء، ونص مصمم التأثيرات الموسيقية.

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ورشة ناجحة

وأكد الهواس أن الورشة- التي تعد الثالثة والأخيرة في المهرجان- كانت ناجحة؛ نظرًا لاهتمام الحضور عبر طرح مجموعة من القضايا التي يمكن تتبعها حول المسرح وفتح الأفق لأسئلة جديدة مغايرة عمَّا هو معتاد، مما ساهم في تفاعل الحضور نحو معطيات جديدة.

يُذكر أن مهرجان الرياض للمسرح؛ الذي انطلق الأربعاء الماضي، برعاية الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وبتنظيمٍ من هيئة المسرح والفنون الأدائية، يهدف إلى تنشيط وتفعيل الحراك المسرحي السعودي عبر حزمةٍ من العروض المسرحية السعودية لدعم الإنتاج المحلي للمسرح.

ويستضيف المهرجان؛ الذي يستمر حتى 24 ديسمبر الجاري، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض؛ دولة تونس كضيف شرف هذا العام، لتنشر معها عبق الثقافة التونسية العربية وفنّها المسرحي الإبداعي الأصيل.

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