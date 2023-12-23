وزارة الحج والعمرة: زيارة الروضة الشريفة مرة واحدة كل 365 يومًا 

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أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يسمح بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي مرة واحدة كل عام، مع وجوب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو توكلنا.
جاء ذلك ردًا من حساب خدمة المستفيدين عبر منصة إكس على أحد المتابعين حيث قالت : لزيارة الروضة الشريفة، يجب إصدار التصريح من تطبيق نسك أو توكلنا بعد مرور 365 يومًا من التصريح السابق بشرط عدم المخالطة أو الإصابة بفيروس كورونا.
وفي وقت سابق أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، مواعيد تفويج حملة التصاريح للزيارة والصلاة في الروضة الشريفة.
وأوضحت الهيئة أن المواعيد تنقسم إلى فترتين للرجال وفترتين للنساء وهما:
يشار إلى أنه في السابق كان يمكن حجز موعد الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة بشرط ألا تقل المدة بين كل تصريح عن 45 يومًا.