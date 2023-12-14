وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف أستاذ مساعد ومحاضر وداعية ضبط مسافر بمطار الملك خالد الدولي حاول دخول السعودية بوثيقة مزورة جراحة دقيقة في الحبل الشوكي تنهي معاناة مريض ثمانية آلاف مفقود تحت ركام المنازل المدمرة في قطاع غزة آبل تصعب على الحكومات الوصول إلى إشعارات وبيانات الهواتف الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز السجن سنة وغرامة 100 ألف ريال لمواطن خالف نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب واستشاري أسنان الهيئة الملكية لمحافظة العلا تعلن 17 وظيفة شاغرة ميزة جديدة في آيفون تحمي هاتفك من اللصوص والاختراق
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن رغبتها بشغل عدد من المهن الشاغرة على سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى (أستاذ مساعد، محاضر).
كما أعلنت الوزارة، عن توفر عدد من المهن الشاغرة بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) بمسمى (داعية مساعد، داعية، داعية ممارس)، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه: