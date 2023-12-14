وزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف أستاذ مساعد ومحاضر وداعية

أعلنت وزارة الحرس الوطني عن رغبتها بشغل عدد من المهن الشاغرة على سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى (أستاذ مساعد، محاضر).

وظائف شاغرة

كما أعلنت الوزارة، عن توفر عدد من المهن الشاغرة بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) بمسمى (داعية مساعد، داعية، داعية ممارس)، وفقا للتفاصيل الموضحة أدناه: