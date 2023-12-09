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لتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر

وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة

السبت ٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٧ مساءً
وزارة الداخلية تطلق 3 مبادرات جديدة بهدف تعزيز الأمن والسلامة
المواطن - واس

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أسهمت مبادرات وزارة الداخلية، في تعزيز منظومة الأمن والسلامة، ورفع جودة الخدمات الأمنية للمواطنين والمقيمين والزوار، من خلال زيادة فاعلية التغطية الأمنية لمواكبة التوسع العمراني، وتحقيق تنسيق وتكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة.

مبادرات وزارة الداخلية

وأطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام خلال عام 2023م، (3) مبادرات جديدة هي (التجهيزات الأمنية، مراكز الشرط الرائدة، مبادرة مراكز الشرط المتحركة)،  العامة للمجتمع، ورفع جودة الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الحياة للمواطن والمقيم والزائر.

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