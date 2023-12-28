وزارة الدفاع تعلن عن 126 وظيفة شاغرة في عدد من المدن

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، وذلك بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من حفر الباطن، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وشرورة.

رابط التقديم

ودعت وزارة الدفاع، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع هنا بدءًا من تاريخ 18 جمادى الآخرة 1445هـ ولمدة خمسة أيام.