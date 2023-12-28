وزارة التعليم تعلن فتح باب التقديم على النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية وزارة الدفاع تعلن عن 126 وظيفة شاغرة في عدد من المدن بناء واسع للسحب الغزيرة والبردية جنوب وشرق وشمال شرق مكة الأشخاص الأكثر إزعاجًا بالعالم في عام 2023 5 مشروبات ساخنة لإنقاص الوزن في الشتاء الغطاء النباتي يحذّر من غرامة الـ 16 ألف ريال نائب أمير تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الإمارة إصابة حلمي بكر بـ الشلل بعد النصب عليه حظه يفلق الصخر.. ردود فعل الجماهير السعودية على قرعة أبطال آسيا اكتشافات هائلة من الذهب على امتداد 100 كم شمال منجم منصورة ومسرة
أعلنت وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات البرية عن طرح 126 وظيفة شاغرة في عدد من التخصصات الهندسية، والفنية، والحرفية، والعمالية، وذلك بإدارات المدن العسكرية وإدارات التشغيل والصيانة في كل من حفر الباطن، والدمام، وجدة، والمدينة المنورة، والقصيم، وشرورة.
ودعت وزارة الدفاع، الراغبين في التقديم على هذه الوظائف، ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم عبر بوابة التوظيف الخاصة بوزارة الدفاع هنا بدءًا من تاريخ 18 جمادى الآخرة 1445هـ ولمدة خمسة أيام.