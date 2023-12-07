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باشرت لجنة تحقيق مهامها لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث

وزارة الدفاع: سقوط طائرة ف-15 إس إيه أثناء مهمة تدريبية في الظهران واستشهاد طاقمها

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:٥٤ مساءً
وزارة الدفاع: سقوط طائرة ف-15 إس إيه أثناء مهمة تدريبية في الظهران واستشهاد طاقمها
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الدفاع، اليوم، عن سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف-15 إس إيه)، واستشهاد طاقمها رحمهما الله.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، أن حادث سقوط الطائرة وقع عند الساعة (12:50) ظهر اليوم الخميس 07 ديسمبر 2023م، وذلك أثناء قيامها بمهمة تدريبية روتينية بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران.

 لجنة لمعرفة تفاصيل وأسباب الحادث

وبيّن أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث الذي نتج عنه استشهاد طاقم الطائرة الجوي، سائلًا المولى عز وجل أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

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