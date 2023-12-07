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تم بيع 90% من تذاكر المباريات

وزارة الرياضة تستهدف حضور مليوني مشجع بكأس العالم للأندية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٣ مساءً
وزارة الرياضة تستهدف حضور مليوني مشجع بكأس العالم للأندية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وزارة الرياضة، اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالمنشآت الرياضية؛ استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، يوم 12 ديسمبر الجاري، معلنة عن بيع 90% من تذاكر المباريات.

أحداث عالمية في السعودية

وشدد مساعد وزير الرياضة للإعلام والاتصال، رجاء الله السلمي على أن الوسط الرياضي السعودي يعيش العديد من المناسبات باستضافة عدة بطولات عالمية، مؤكدًا أن الجميع يتطلع لاستقبال الحدث الكبير؛ كأس العالم للأندية.

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وأوضح السلمي، أن هنالك عملًا كبيرًا تم بمتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل واستعدادات كبيرة وتنسيق عالي المستوى بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي واللجنة المنظمة للبطولة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تم الإعلان عن إصدار تأشيرة لحاملي تذاكر البطولة.

مؤتمر القطاع الرياضي
جانب من المؤتمر – المصدر @mosgovsa

استعدادات الملاعب لكأس العالم للأندية

وتحدث وكيل المنشآت الرياضية بوزارة الرياضة، ثامر باسنبل، قائلًا: “تم الانتهاء من أعمال التطوير العام لملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية على مساحة تُقدر بـ60 ألف م2، وشمل ذلك قاعة المؤتمر الصحافي، مناطق الإعلاميين، مداخل اللاعبين ودكة البدلاء”.

وأضاف: “تم استبدال أكثر من 22726 من كراسي مدرجات ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وتطوير أنظمة المراقبة، وما تم إنجازه في التطوير العام لمدينة الملك عبدالله الرياضية، كان على مساحة تبلغ أكثر من 4470م2، وشمل ذلك المركز الإعلامي، منطقة الإعلاميين ومناطق دخول اللاعبين”.

ثامر باسنبل
باسنبل – المصدر @mosgovsa

وتابع: “النقاط الأمنية لدخول الجماهير في مدينة الملك عبدالله الرياضية تم تطويرها على مساحة تزيد على +2550 م2، وتم ترقية الإنارة للملعبين، إضافة إلى ملاعب التدريب من خلال إضافة 1367 وحدة إنارة، وأكثر من 400 نقطة بث تلفزيوني”.

واختتم باسنبل تصريحاته في المؤتمر الدوري للقطاع الرياضي، قائلًا: “نستهدف حضور مليوني مشجع في مباريات كأس العالم للأندية، ولذلك تم تحديث نظام تذاكر الجماهير، ورفع عدد البوابات الإلكترونية التي بلغ مجموعها أكثر من 200 بوابة في الملعبين”.

كأس العالم للأندية في السعودية
كأس العالم للأندية – المصدر @saudiFF

بيع 90% من التذاكر

ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد للشؤون الإستراتيجية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ماجد آل صاحب: “نشكر الجهات الحكومية على تعاونها المثمر والمهم في تسهيل كل الإجراءات والمشاريع ذات العلاقة ببطولة كأس العالم للأندية 2023، ومنها تأشيرة كأس العالم لحاملي التذاكر، وكذلك تسهيل الدخول عبر المنافذ”.

واستكمل: “لأول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية، سيتم استضافة مقرات التدريب للأندية الستة من خارج الدولة المستضيفة في مكان واحد، وتم بيع 90% من تذاكر البطولة، وبلغ عدد المتقدمين لشراء التذاكر 1.5 مليون مشجع من أكثر من 100 جنسية متنوعة”.

ر
آل صاحب – المصدر @mosgovsa

وأردف: “نرحب بحاملي التذاكر في مناطق المشجعين، حيث تتسع منطقة المشجعين في مدينة الملك عبدالله الرياضية لأكثر من 12500 شخص، بينما تتسع المنطقة في مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية لـ6500 شخص”.

وواصل حديثه عن الاستعدادات لاستضافة كأس العالم للأندية 2023: “تم التنسيق لأعمال النقل الترددي إلى الملعبين، حيث ستبدأ أول رحلة قبل المباراة بأربع ساعات، فيما ستكون آخر رحلات النقل الترددي بعد المباراة بساعتين”.

وفي ختام تصريحاته، قال: “للمرة الأولى في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ستكون تذاكر الإعلاميين إلكترونية بشكل كامل، متضمنة حجز المقعد في منصة الإعلاميين، وحجز موقع المصورين في أرضية الملعب”.

كأس العالم للأندية 2023
كأس البطولة – المصدر @saudiFF

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