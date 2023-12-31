Icon

ضبط مواطنَين لترويجهما القات بالدائر Icon 26 لاعبًا في قائمة منتخب السعودية بكأس آسيا للمرة الأولى Icon تعليق تداول سهم أميانتيت Icon رباعي النصر يقود التشكيل المثالي للجولة الـ19 Icon 2023 الأشد الحرارة منذ بدء السجلات المناخية Icon عروض سعودية أمام محمد النني Icon الزبادي المتحمض جدًا يقلل الاكتئاب ويحسن المزاج Icon بروزوفيتش يخطف نجومية الجولة الـ19 Icon مساند: كل مخاوفك من استقدام العمالة يبددها التأمين على العقد Icon الفرج والشهراني والغنام أبرز الغائبين عن قائمة مانشيني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

وزارة الرياضة تعلن البدء في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣١ مساءً
وزارة الرياضة تعلن البدء في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الرياضة، قبل قليل، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، عن البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وزارة الرياضة تعلن البدء في المسار الثاني

وأشارت وزارة الرياضة في بيانها، إلى البدء في المسار الثاني لتخصيص الأندية الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات والأندية الرياضية على وجه الخصوص.

قد يهمّك أيضاً
تجربة كل أنواع روتين العناية بالبشرة كارثة كبرى

تجربة كل أنواع روتين العناية بالبشرة كارثة كبرى

السديس: تفعيل التطبيقات الذكية ورقمنة التواصل لمواقع إجابة السائلين

السديس: تفعيل التطبيقات الذكية ورقمنة التواصل لمواقع إجابة السائلين

تفاصيل المسار الثاني للمشروع

ويتضمن المسار الثاني من المشروع تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليًا وعالميًا في الاستثمار بالأندية الرياضية، كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح، ويمكن للمهتمين والراغبين في الاستثمار بالأندية الرياضية من مختلف الجهات، زيارة موقع وزارة الرياضة لتسجيل البيانات.

وتم الإعلان عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في يونيو الماضي، ويقوم على 3 أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي نحو تحقيق اقتصاد رياضي مستدام.

كما يهدف إلى تحقيق التنظيم ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس وزراء الهند
محمد بن سلمان

ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس...

محمد بن سلمان
رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة الدوري الإسباني
الرياضة

رباعية لـ الريال ضد فياريال تُعيده لصدارة...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال يتفوق على النصر بفارق 48 نقطة
الرياضة

الفيفا يكشف تصنيف الأندية الآسيوية .. والهلال...

الرياضة
بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي والاستثمارات وتبادل الزيارات
السعودية اليوم

بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي...

السعودية اليوم
هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟
السعودية اليوم

هل ستستمر ضريبة القيمة المضافة 15%؟

السعودية اليوم
تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها
أخبار السيارات

تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها

أخبار السيارات

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه