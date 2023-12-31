وزارة الرياضة تعلن البدء في المسار الثاني من مشروع تخصيص الأندية

أعلنت وزارة الرياضة، قبل قليل، وبالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، عن البدء في المسار الثاني من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وزارة الرياضة تعلن البدء في المسار الثاني

وأشارت وزارة الرياضة في بيانها، إلى البدء في المسار الثاني لتخصيص الأندية الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات والأندية الرياضية على وجه الخصوص.

تفاصيل المسار الثاني للمشروع

ويتضمن المسار الثاني من المشروع تسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليًا وعالميًا في الاستثمار بالأندية الرياضية، كخطوة أولى للبدء بعملية الطرح، ويمكن للمهتمين والراغبين في الاستثمار بالأندية الرياضية من مختلف الجهات، زيارة موقع وزارة الرياضة لتسجيل البيانات.

وتم الإعلان عن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في يونيو الماضي، ويقوم على 3 أهداف استراتيجية وجوهرية، تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي نحو تحقيق اقتصاد رياضي مستدام.

كما يهدف إلى تحقيق التنظيم ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، بالإضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية، ما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين تجربة الجماهير الرياضية.