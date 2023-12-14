وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب واستشاري أسنان

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لوظائف “أطباء نائب واستشاري أسنان”، وقد أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الخميس بتاريخ 1445/06/01هـ، عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.
• إرفاق نسخة من المؤهل المصنف عليه متضمنًا تاريخ التخرج.
• بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.
• الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم.
• شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
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