وزارة الصحة تعلن عن وظائف أطباء نائب واستشاري أسنان

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لوظائف “أطباء نائب واستشاري أسنان”، وقد أوضحت الوزارة أن التقديم سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الخميس بتاريخ 1445/06/01هـ، عبر بوابة التوظيف بوزارة الصحة.

الشروط المطلوبة:

• إرفاق نسخة من المؤهل المصنف عليه متضمنًا تاريخ التخرج.

• بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول.

• الحاصلون على المؤهلات الخارجية، يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم.

• شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

التفاصيل وطريقة التقديم:

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