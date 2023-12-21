هوندا تعلن استدعاء أكثر من 100 ألف سيارة حل لغز طائرة اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً إنذار باللون الأحمر.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على المدينة وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات الأمر بالمعروف تنشر مضامين حملة “اعتناء” في المحلات التجارية والمكتبات برماح شتاء طنطورة استثمار المكان والزمان لتعزيز اقتصاد العلا برنامج ريف: 10 منتجات وأنشطة مشمولة بالدعم في عسير إيقاف 4 مواطنين قاموا بخيانة الأمانة والتصرف بأموال جمعية خيرية غير ربحية مقتل 12 شخصًا جراء حادث داخل منجم فحم في الصين الإحصاء: ارتفاع إيرادات تشغيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.8%
أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير، في التخصصات التالية (تقنية معلومات، هندسة شبكات، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب آلي، أمن سيبراني، أمن معلومات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– تقنية المعلومات.
– هندسة الشبكات.
– هندسة الحاسب.
– نظم معلومات الحاسب الآلي.
– الأمن السيبراني.
1- وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
2- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
4- عدم تسجيل “فترة ساند” من ضمن الخبرات.
5- يجب أن يكون لدى المرشح خبرة كافية في مجالات الأمن السيبراني (مهندس تقنية معلومات أول: بكالوريوس سنتان/ ماجستير لا يشترط خبرة)، (اختصاصي تقنية معلومات أول: بكالوريوس 4 سنوات/ ماجستير سنتان)، ( كبير اختصاصي تقنية معلومات: بكالوريوس 6 سنوات/ ماجستير 4 سنوات).
6- شهادات احترافية في الأمن السيبراني.
7- خبرة كافية في استراتيجيات الأمن السيبراني.
– التقديم يبدأ من اليوم الخميس بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/14هـ الموافق 2023/12/27م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا