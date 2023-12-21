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لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير

وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير، في التخصصات التالية (تقنية معلومات، هندسة شبكات، هندسة حاسب، نظم معلومات حاسب آلي، أمن سيبراني، أمن معلومات)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات المطلوبة:

– تقنية المعلومات.
– هندسة الشبكات.
– هندسة الحاسب.
– نظم معلومات الحاسب الآلي.
– الأمن السيبراني.

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الشروط:

1- وثيقة التخرج، موضحًا بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
2- الحاصلون على المؤهلات​ الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
3- شهادة برنت التأمينات، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
4- عدم تسجيل “فترة ساند” من ضمن الخبرات.
5- يجب أن يكون لدى المرشح خبرة كافية في مجالات الأمن السيبراني (مهندس تقنية معلومات أول: بكالوريوس سنتان/ ماجستير لا يشترط خبرة)، (اختصاصي تقنية معلومات أول: بكالوريوس 4 سنوات/ ماجستير سنتان)، ( كبير اختصاصي تقنية معلومات: بكالوريوس 6 سنوات/ ماجستير 4 سنوات).
6- شهادات احترافية في الأمن السيبراني.
7- خبرة كافية في استراتيجيات الأمن السيبراني.

موعد التقديم:

– التقديم يبدأ من اليوم الخميس بتاريخ 1445/06/08هـ الموافق 2023/12/21م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1445/06/14هـ الموافق 2023/12/27م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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