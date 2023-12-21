وزارة الصحة تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير

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أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة لخريجي البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، اعتبارًا من اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023م.
وقالت الصحة عبر منصة إكس: إن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف هنا.