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اعتبارًا من اليوم الخميس والتقديم عبر بوابة التوظيف

وزارة الصحة تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير

الخميس ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٥ مساءً
وزارة الصحة تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة لخريجي البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، اعتبارًا من اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023م.

وقالت الصحة عبر منصة إكس: إن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف هنا.

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