وزارة الصحة تعلن عن وظائف لخريجي البكالوريوس والماجستير

أعلنت وزارة الصحة عن فتح باب التقديم لوظائف شاغرة لخريجي البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات، اعتبارًا من اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023م.

وقالت الصحة عبر منصة إكس: إن التقديم سيكون من خلال بوابة التوظيف هنا.