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تحسين الاستجابة للبلاغات ورفع رضا المستفيدين

وزارة النقل تطلق خدمة بلاغات لرفع مستوى المشاركة والتفاعل

الثلاثاء ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ مساءً
وزارة النقل تطلق خدمة بلاغات لرفع مستوى المشاركة والتفاعل
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها إلكترونياً، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة والتفاعل، وتوفير تجربة متكاملة في التعامل مع الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين الاستجابة للبلاغات ورفع رضا المستفيدين.

أتمتة الخدمات

وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن إن هذه المنصة الإلكترونية تأتي ضمن جهود الوزارة لأتمتة الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم، وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار 24 ساعة، مضيفاً أن هذه الخدمة تأتي لتعزيز التواصل وتسهيل الوصول للخدمات وتحقيق التمكين الرقمي للوزارة.

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تقديم البلاغات وتصعيدها

وأضاف الحسن أن المنصة تمكن المواطنين والمقيمين والمقاولين من تقديم البلاغات والتصعيد لبلاغات سابقة، وتكون موجهة إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفق الأنظمة والتعليمات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكداً على إتاحة الخدمات التي ترتكز بشكل رئيسي على خدمة المراجع وضمان جودة الخدمات المقدمة، لتكون البوابة التي يستطيع من خلالها المراجع تقديم البلاغات ومتابعة سير عملها في جميع أنحاء المملكة.

تقديم البلاغات

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