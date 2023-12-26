وزارة النقل تطلق خدمة بلاغات لرفع مستوى المشاركة والتفاعل برنامج هدف للقيادة يختصر على الشاب البراهيم رحلة التدرج الوظيفي آلية تغيير عقد الإيجار لمستفيدي الضمان الاجتماعي مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحية الخاصة الصحة : لا ينسّيكم برد الشتاء شرب الماء حديد الرياض ترفع رأسمالها 40% عن طريق منح أسهم مجانية 8 أحياء جديدة في الرياض تدخل السجل العقاري مزايا إطلاق السعودية أول شبكة 5G خالية من الانبعاثات الكربونية بالعالم صندوق الاستثمارات العامة سيكون الأكبر في العالم بحلول 2030 طريقة التأمين على عقود العمالة المنزلية عبر مساند
أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية منصة إلكترونية لرفع البلاغات ومتابعتها إلكترونياً، حيث تهدف المنصة إلى رفع مستوى المشاركة والتفاعل، وتوفير تجربة متكاملة في التعامل مع الخدمات الرقمية، إضافة إلى تحسين الاستجابة للبلاغات ورفع رضا المستفيدين.
وقال مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد بن سفيان الحسن إن هذه المنصة الإلكترونية تأتي ضمن جهود الوزارة لأتمتة الخدمات وتوفيرها للمستفيدين وفق تطلعاتهم، وبما يضمن وصولها للجميع بكل يسر وسهولة وفي الوقت المناسب وعلى مدار 24 ساعة، مضيفاً أن هذه الخدمة تأتي لتعزيز التواصل وتسهيل الوصول للخدمات وتحقيق التمكين الرقمي للوزارة.
وأضاف الحسن أن المنصة تمكن المواطنين والمقيمين والمقاولين من تقديم البلاغات والتصعيد لبلاغات سابقة، وتكون موجهة إلى الإدارة العامة للمراجعة الداخلية وفق الأنظمة والتعليمات، لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، مؤكداً على إتاحة الخدمات التي ترتكز بشكل رئيسي على خدمة المراجع وضمان جودة الخدمات المقدمة، لتكون البوابة التي يستطيع من خلالها المراجع تقديم البلاغات ومتابعة سير عملها في جميع أنحاء المملكة.