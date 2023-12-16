وزراء سعوديون يشاطرون الكويت العزاء في المصاب الجلل بوفاة الشيخ نواف الأحمد

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قدم العديد من الوزراء السعوديين خالص التعازي للشعب الكويتي الشقيق في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت داعين الله أن يغفر له ويرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى.
وقال وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف:” أسأل الله الرحمة والمغفرة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، وخالص العزاء لأسرة آل صباح وللشعب الكويتي الشقيق”.
أما وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان فقال: “رحم الله الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتغمده بواسع رحمته ومغفرته. خالص العزاء وعميق المواساة إلى قيادة وشعب دولة الكويت الشقيقة في هذا المصاب الجلل. كان لحكمة ورؤية الراحل عظيم الأثر في تعزيز العلاقات السعودية-الكويتية ودعم العمل الخليجي المشترك.”.
بدوره قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير:” نشاطر دولة الكويت الشقيقة حزنها في وفاة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الصباح، .. رحل بعد مسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء، أدعو الله أن يغفر له ويدخله فسيح جناته، وأن يحفظ الكويت وأهلها. صادق العزاء والمواساة في هذا المصاب الجلل.”
وكان الديوان الأميري في الكويت، أعلن صباح اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وقال وزير شؤون الديوان الأميري، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”: “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت”.