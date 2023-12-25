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أكد أن المملكة ستصبح المركز العالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين

وزير الاستثمار : نستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٧ مساءً
وزير الاستثمار : نستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار
المواطن - فريق التحرير

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أكد وزير الاستثمار خالد الفالح أن السعودية تستهدف استثمارات تفوق 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مشيرًا إلى المملكة تسعى لأن تصبح أكبر مركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف.

الاستثمار في الهيدروجين

وقال الفالح في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الياباني الذي تستضيفه الرياض إن المملكة ستضخ استثمارات تصل إلى 600 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات بالمملكة بحلول 2030.

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وتابع وزير الاستثمار القول إن المملكة جاهدة بل ومصرة لأن تصبح المركز العالمي الأكبر لإنتاج وتصدير الهيدروجين النظيف مشيرًا إلى أن الهيدروجين مجال مهم للشراكة بين السعودية واليابان.

بناء السفن

وأضاف : “نتطلع إلى نقل الخبرات اليابانية في بناء السفن والاستفادة من الميزات التنافسية في السعودية والبنية التحتية الممتازة في مدينة رأس الخير الصناعية المتخصصة في الصناعات البحرية”.

سلاسل الإمداد

وأوضح أنه لمواجهة تحديات سلاسل الإمداد فقد أطلقت المملكة مبادرة جسري الرامية إلى تعزيز دورها بصفتها مساهمًا رئيسًا لتقديم حلول مرونة سلاسل الإمداد العالمية.

 

 

 

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