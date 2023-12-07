وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50%

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50% حالياً.

بيئة خصبة وممكنة

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال جلسة بعنوان “مالية مستدامة” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، بمشاركة عدد من الوزراء، أن رؤية السعودية 2030 خلقت بيئة خصبة وممكنة, وأصبح فيها التنوع الاقتصادي أمراً حتمياً.

فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: رؤية المملكة خلقت بيئة خصبة أصبحت فيها القدرات الوطنية أولوية أكثر من السابق#الإخبارية pic.twitter.com/DqMdfCDl7I — اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 7, 2023

القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

وتابع فيصل الإبراهيم: “نهدف لأن يصبح القطاع الخاص محركاً للنشاط الاقتصادي، نحن في منتصف رحلة التحول وتحقيق مستهدفات 2030”.

ولفت وزير الاقتصاد، إلى أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض ومشاركة المرأة أصبحت عالية تجاوزت مستهدفاتنا من 30% في 2030 إلى 36%.