وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50%

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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50% حالياً.
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال جلسة بعنوان “مالية مستدامة” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، بمشاركة عدد من الوزراء، أن رؤية السعودية 2030 خلقت بيئة خصبة وممكنة, وأصبح فيها التنوع الاقتصادي أمراً حتمياً.
فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: رؤية المملكة خلقت بيئة خصبة أصبحت فيها القدرات الوطنية أولوية أكثر من السابق#الإخبارية pic.twitter.com/DqMdfCDl7I
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 7, 2023
وتابع فيصل الإبراهيم: “نهدف لأن يصبح القطاع الخاص محركاً للنشاط الاقتصادي، نحن في منتصف رحلة التحول وتحقيق مستهدفات 2030”.
ولفت وزير الاقتصاد، إلى أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض ومشاركة المرأة أصبحت عالية تجاوزت مستهدفاتنا من 30% في 2030 إلى 36%.
فيديو | وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض ومشاركة المرأة أصبحت عالية تجاوزت مستهدفاتنا من 30% في 2030 إلى 36%#الإخبارية pic.twitter.com/pe6kYisQmL
— اقتصاد الإخبارية (@ekhbariya_eco) December 7, 2023