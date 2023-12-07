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التنوع الاقتصادي أصبح أمراً حتمياً

وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50%

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50%
المواطن - تصوير : خالد الحمودي

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أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم أن ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50% حالياً.

بيئة خصبة وممكنة

وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال جلسة بعنوان “مالية مستدامة” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024، بمشاركة عدد من الوزراء، أن رؤية السعودية 2030 خلقت بيئة خصبة وممكنة, وأصبح فيها التنوع الاقتصادي أمراً حتمياً.

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القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي

وتابع فيصل الإبراهيم: “نهدف لأن يصبح القطاع الخاص محركاً للنشاط الاقتصادي، نحن في منتصف رحلة التحول وتحقيق مستهدفات 2030”.

ولفت وزير الاقتصاد، إلى أن معدلات البطالة مستمرة في الانخفاض ومشاركة المرأة أصبحت عالية تجاوزت مستهدفاتنا من 30% في 2030 إلى 36%.

 

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