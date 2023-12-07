وزير التعليم: نستهدف أن يكون المواطن السعودي منافساً عالمياً

أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن ميزانية المملكة 2024 تستهدف الارتقاء بالمواطن السعودي لينافس في كافة القطاعات.

وقال وزير التعليم في جلسة بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024: “لدينا برنامج تنمية القدرات البشرية”.

فيديو | وزير التعليم يوسف البنيان: سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف الرؤية ومخرجاتنا تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل #الإخبارية pic.twitter.com/7ctzPT7dOh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2023

وأضاف وزير التعليم أن من أهم الأهداف يكون المواطن منافساً عالمياً، وتصبح مخرجات التعليم متماشية مع متطلبات سوق العمل.

وتابع وزير التعليم أن “سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف الرؤية ومخرجاتنا تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل”.

وأضاف “دورنا الاهتمام بالمعلم فالمناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا”.