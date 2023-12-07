وزير التعليم: نستهدف أن يكون المواطن السعودي منافساً عالمياً وزير الاقتصاد: ارتباط القطاع النفطي بالميزانية تراجع بنسبة 50% قيادة القوات المشتركة: ننظر إلى ملف الأسرى كملف إنساني.. الكل مقابل الكل وزير المالية: لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب أذربيجان استشاري يحذر من خطورة برد المربعانية على كبار السن ملتقى ميزانية 2024.. 9 وزراء و4 جلسات حوارية برعاية أمير عسير.. “أسر التوحد” تطلق أعمال ملتقى الخدمات التعليمية الإحصاء: نمو الأنشطة غير النفطية 3.5% في الربع الثالث أمير عسير يرعى الحفل السنوي للجنة الوطنية لرعاية السجناء “تراحم”
أكد وزير التعليم يوسف البنيان، أن ميزانية المملكة 2024 تستهدف الارتقاء بالمواطن السعودي لينافس في كافة القطاعات.
وقال وزير التعليم في جلسة بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” ضمن فعاليات ملتقى ميزانية 2024: “لدينا برنامج تنمية القدرات البشرية”.
فيديو | وزير التعليم يوسف البنيان: سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف الرؤية ومخرجاتنا تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل #الإخبارية pic.twitter.com/7ctzPT7dOh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2023
وأضاف وزير التعليم أن من أهم الأهداف يكون المواطن منافساً عالمياً، وتصبح مخرجات التعليم متماشية مع متطلبات سوق العمل.
وتابع وزير التعليم أن “سياسة الإنفاق وكفاءتها هي الذراع الممكنة لتحقيق أهداف الرؤية ومخرجاتنا تهدف لتعزيز التنافسية للمواطن والجاهزية لسوق العمل”.
وأضاف “دورنا الاهتمام بالمعلم فالمناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا”.
فيديو | وزير التعليم يوسف البنيان: دورنا الاهتمام بالمعلم فالمناهج مهما كانت متطورة وقوية لن تكون أكثر كفاءة من معلمينا#الإخبارية pic.twitter.com/gMiVbRTb6h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2023