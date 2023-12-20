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وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023

الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٠ مساءً
وزير الداخلية يكرم الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023
المواطن - فريق التحرير

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كرّم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الفائزين بجوائز مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023م.


وسلم سموه سيف الملك، لفئتي الحر والشاهين ( فرخ وقرناس ) لفهد بن محمد البرغش، وسيف الملك لفئات جير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير ( فرخ وقرناس ) لأمين بن عبدالله الملاح.

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كما كرّم سموه الفائزين في الأشواط النهائية لمسابقات المهرجان، الذين حملوا لقب ( كأس الملك عبدالعزيز ) في مختلف الفئات.


وكان مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، قد دخل موسوعة ( غينيس ) للأرقام القياسية للمرة الثالثة في تاريخه؛ من حيث الصقور المشاركة، إذ شارك فيه 2654 صقراً، حيث تنافس فيه الصقارون المحليون والدوليون على جوائز مسابقتي المهرجان ( الملواح والمزاين ) التي تجاوزت 33.6 مليون ريال.
يذكر أن نادي الصقور السعودي بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا ينظمان كأس العلا للصقور، حيث تقرر انطلاق أشواط الكأس في 28 ديسمبر الجاري لمدة 9 أيام ، بجوائز تقدر بـ ( 60 ) مليون ريال ، كأكبر جوائز في العالم تقدم في سباقات الصقور.

 

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