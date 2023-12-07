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تدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مختلف المناطق

وزير الصحة: لن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٢ مساءً
وزير الصحة: لن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن المواطنين لن يحتاجوا للسفر إلى الخارج للعلاج، وسنقدم لهم العلاج بين أفراد عوائلهم في أحضان الوطن.

تطوير الخدمات الصحية

وأضاف وزير الصحة، في جلسة بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” : “أن 66% من المواطنين لا يحتاجون اليوم إلى الخروج من مناطقهم للعلاج، لأنه تم توطين الخدمات الصحية فيها”.

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وأضاف “قمنا بتدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة من المملكة، وجهزنا 1200 سرير وزدنا الكفاءة التشغيلية للقطاع مع خفض وقت انتظار المواطنين”.

ميزانية السعودية 2024

وكان مجلس الوزراء قد استعرض، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كلاًّ فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.

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