قرار حاسم بمنع تحليق الطائرة سيئة السمعة ارتفاع أسعار النفط يدعم بنوك منطقة الشرق الأوسط في 2024 وزير الصحة: لن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج وزير النقل: نستهدف تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي والدفع بالاستثمارات حملة لإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بنطاق أبحر ميتا تبدأ تشفيراً تاماً للرسائل قوات أمن المنشآت تعلن نتائج القبول النهائي للوظائف العسكرية بيان سعودي روسي مشترك: تعزيز التعاون الدفاعي والاستثمارات وتبادل الزيارات 4 صفقات خاصة في سوق الأسهم بقيمة 54.8 مليون ريال وزير التعليم: نستهدف أن يكون المواطن السعودي منافساً عالمياً
أكد وزير الصحة فهد الجلاجل أن المواطنين لن يحتاجوا للسفر إلى الخارج للعلاج، وسنقدم لهم العلاج بين أفراد عوائلهم في أحضان الوطن.
وأضاف وزير الصحة، في جلسة بعنوان “الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية” : “أن 66% من المواطنين لا يحتاجون اليوم إلى الخروج من مناطقهم للعلاج، لأنه تم توطين الخدمات الصحية فيها”.
فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: لن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج وسنقدم لهم العلاج بين أفراد عوائلهم في أحضان الوطن#الإخبارية pic.twitter.com/h8qHaAKV22
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2023
وأضاف “قمنا بتدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة من المملكة، وجهزنا 1200 سرير وزدنا الكفاءة التشغيلية للقطاع مع خفض وقت انتظار المواطنين”.
وكان مجلس الوزراء قد استعرض، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446 هـ (2024م)، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:
1 ـ تُقدّر الإيرادات بمبلغ (1.172.000.000.000) ألف ومائة واثنين وسبعين مليار ريـال.
2 ـ تُعْتَمد المصروفات بمبلغ (1.251.000.000.000) ألف ومائتين وواحد وخمسين مليار ريـال.
3 ـ يقدّر العجز بمبلغ (79.000.000.000) تسعة وسبعين مليار ريـال.
وقد وجه خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كلاًّ فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية.
فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: قمنا بتدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة من المملكة
وجهزنا 1200 سرير وزدنا الكفاءة التشغيلية للقطاع مع خفض وقت انتظار المواطنين#الإخبارية pic.twitter.com/ZozF9P0eRN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 7, 2023