وزير الطاقة: أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في التقنيات الحديثة

تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بكل صراحة وشفافية وتلقائية عن قلة خبراته في مجالات التقنيات الحديثة.

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال ملتقى الحكومة الرقمية : “أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في مجال التقنيات الحديثة”.

تعزيز الاستقطاب

وأضاف وزير الطاقة : “نحن حريصون على تعزيز الاستقطاب لوزارة الطاقة وأن نوفر بيئة عمل مناسبة للشباب والشابات”.

وقال إن وزارة الطاقة، وما زلت أقول إنها وزارة ناشئة ومتوسط الأعمار فيها تقريبًا 30 أو 34 عامًا، ونحتاج لطواقم أكبر ونوفر بيئة مناسبة لحديثي السن، ونتطلع لتلبية تطلعاتهم.