وزير الطاقة: أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في التقنيات الحديثة

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تحدث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بكل صراحة وشفافية وتلقائية عن قلة خبراته في مجالات التقنيات الحديثة.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان يحكي بتواضع عن قلة خبرته في التقنيات الحديثة#ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/aXjMtQPak1قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023
وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال ملتقى الحكومة الرقمية : “أنا متصالح مع ذاتي وأشكو من أمّيتي في مجال التقنيات الحديثة”.
وأضاف وزير الطاقة : “نحن حريصون على تعزيز الاستقطاب لوزارة الطاقة وأن نوفر بيئة عمل مناسبة للشباب والشابات”.
وقال إن وزارة الطاقة، وما زلت أقول إنها وزارة ناشئة ومتوسط الأعمار فيها تقريبًا 30 أو 34 عامًا، ونحتاج لطواقم أكبر ونوفر بيئة مناسبة لحديثي السن، ونتطلع لتلبية تطلعاتهم.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان يحكي بتواضع عن قلة خبرته في التقنيات الحديثة#ملتقى_الحكومة_الرقمية#الإخبارية pic.twitter.com/aXjMtQPak1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 20, 2023