تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها جنوب الهند حساب المواطن: تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في 4 حالات وزير الطاقة: السعودية تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل رؤوم تقر توزيع 3.1 مليون ريال أرباحاً نقدية شور تعلن ترسية اتفاقية إطارية مع وزارة الاستثمار بـ 100 مليون ريال سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق القيادة المركزية الأمريكية ترد بشكل عاجل على استهداف 3 سفن لحظة انفجار بركان ميرابي في إندونيسيا تحديثات برمجية جديدة لعدد من منتجات أبل أول قرار من علي البليهي بعد الإساءات التي تعرض لها
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية ستطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024 م.
جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 بالتزامن مع مؤتمر “COP28”.
وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى باستثمار إجمالي قدره 8.5 مليار دولار.
وأضاف وزير الطاقة خلال إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة السعودية الخضراء، “نقوم هذا العام بتشغيل 4 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز ذات كفاءة عالية بسعة إجمالية تبلغ 5.6 جيجاواط، وسنقوم ببناء محطات لتوليد الطاقة بالغاز بقدرة 8.4 جيجاواط مع إمكانية احتجاز الكربون.
وتركز نسخة هذا العام على تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة بالإضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.
وتم إطلاق الاستراتيجية المبادرة السعودية الخضراء (SGI) في عام 2021، وتركز على مكافحة تغير المناخ، وتحسين نوعية الحياة، وحماية البيئة.
تهدف المبادرة إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 وتعمل على توسيع نطاق العمل المناخي في المملكة بسرعة من خلال تفعيل 77 مبادرة، وهو ما يمثل استثمارًا يزيد عن 186 مليار دولار.
وتشمل الأهداف الرئيسية للمبادرة خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية بحلول العام نفسه، بحسب الموقع الرسمي لـ”رؤية 2030″.