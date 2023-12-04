وزير الطاقة: السعودية تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن السعودية ستطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل 2024 م.

جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023 بالتزامن مع مؤتمر “COP28”.

مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر أنجز المرحلة الأولى باستثمار إجمالي قدره 8.5 مليار دولار.

وأضاف وزير الطاقة خلال إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة السعودية الخضراء، “نقوم هذا العام بتشغيل 4 محطات لتوليد الطاقة تعمل بالغاز ذات كفاءة عالية بسعة إجمالية تبلغ 5.6 جيجاواط، وسنقوم ببناء محطات لتوليد الطاقة بالغاز بقدرة 8.4 جيجاواط مع إمكانية احتجاز الكربون.

حلول الطاقة النظيفة

وتركز نسخة هذا العام على تمويل أنشطة العمل المناخي، وابتكار حلول الطاقة النظيفة بالإضافة إلى حماية المناطق البرية والبحرية في المملكة.

وتم إطلاق الاستراتيجية المبادرة السعودية الخضراء (SGI) في عام 2021، وتركز على مكافحة تغير المناخ، وتحسين نوعية الحياة، وحماية البيئة.

أهداف المبادرة:

تهدف المبادرة إلى الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060 وتعمل على توسيع نطاق العمل المناخي في المملكة بسرعة من خلال تفعيل 77 مبادرة، وهو ما يمثل استثمارًا يزيد عن 186 مليار دولار.

وتشمل الأهداف الرئيسية للمبادرة خفض انبعاثات الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية في المملكة العربية السعودية بحلول العام نفسه، بحسب الموقع الرسمي لـ”رؤية 2030″.