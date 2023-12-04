وزير الطاقة: لن نغير ثيابنا ولن نغير ألواننا.. نفخر ونعتز بثقافتنا وإيماننا

صناعة الأزياء السعودية تحجز مقعدها المميز بين دور العرض العالمية بالفيديو.. 11 قتيلاً على الأقل جراء ثوران بركان في إندونيسيا تركي آل الشيخ: تكريم الفنان علي المدفع بحفل جوي هذا العام السعودية تعد العالم بنسخة خضراء استثنائية من إكسبو الرياض 2030 إطلاق ميثاق خفض انبعاثات النفط والغاز برعاية السعودية والإمارات في كوب 28 حلم عشاق رابطة محترفي التنس يتحول لحقيقة على الأراضي السعودية القصة الكاملة لحادث الهجوم على سفينة أمريكية في البحر الأحمر تحطم طائرة تدريب عسكرية ومقتل طاقمها جنوب الهند حساب المواطن: تسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيسي في 4 حالات وزير الطاقة: السعودية تطلق مشروع المسح الجيوغرافي العام المقبل
أثار وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حالة من التفاعل بعد تأكيده أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سيواصلون “ارتداء الثوب بحلول عام 2050”.
وقال وزير الطاقة، في كلمته في مؤتمر “جيبكا السنوي الـ17”: “مرة أخرى يجب أن أؤكد على هذا الأمر، لن نقدم على تغيير ألواننا ولن نغير معتقداتنا ولن نغير فخرنا بتاريخنا أو ثقافتنا، لكن ما نفعله في رؤانا المتعددة، هو أن نجعل الأجيال القادمة فخورة بأنفسها مثلما نحن اليوم فخورون”.
وقال الأمير عبدالعزيز على هامش منتدى جيبكا في قطر: “سيأتي عام 2050 وسنظل مرتدين الثياب، لن نغير ثيابنا ولن نغير ألواننا، وسنعتز بثقافتنا وإيماننا.
وأضاف:”الأجيال من بعدنا سيكونون فخورون بذلك كما نحن فخورون الآن”.
وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لن نغير ألواننا ومعتقداتنا واعتزازنا بتاريخنا وثقافتنا.. وفي عام 2050 سنظل نرتدي الثوب pic.twitter.com/VWk30ItQEQ
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 4, 2023