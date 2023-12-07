وزير المالية: لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة، جزء من الاقتصاد العالمي، ويجب أن يكون لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات العالمية.
وأضاف الجدعان، في جلسة بعنوان “مالية مستدامة” في ملتقى ميزانية 2024، اليوم الخميس، أن الاقتصاد السعودي يجب أن يتعامل مع ما يحدث في الاقتصاد العالمي، وقد يواجه صدمات خارجية مثل ما حدث في جائحة كورونا.
#فيديو_واس | وزير المالية في جلسة بعنوان "مالية مستدامة": الاقتصاد السعودي جزء من الاقتصاد العالمي ويجب أن يكون لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات.#ملتقى_ميزانية2024#واس_اقتصادي pic.twitter.com/aGM0w7EdxE
— واس الاقتصادي (@SPAeconomic) December 7, 2023
وتابع وزير المالية أن الاقتصاد السعودي واجه عدة تحديات خلال السنوات الأخيرة ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن هناك في الميزانية الجديدة حيزاً كافياً لمواجهة أي تحديات.
ولفت إلى أن ذلك الحيز هو الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي، ولا تمس وتخصص فقط لمواجهة الصدمات.
وأشار وزير المالية إلى أن السعة التمويلية يجب أن تأخذ في الاعتبار عدم مزاحمة القطاع الخاص، وكذلك تمويل الإسكان.