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احتياطات نقدية لا تمس وتخصص فقط لمواجهة الصدمات

وزير المالية: لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
وزير المالية: لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
المواطن - تصوير: خالد الحمودي

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أكد وزير المالية محمد الجدعان، أن اقتصاد المملكة، جزء من الاقتصاد العالمي، ويجب أن يكون لدينا حيز كافٍ لمواجهة الصدمات العالمية.

ملتقى ميزانية 2024

وأضاف الجدعان، في جلسة بعنوان “مالية مستدامة” في ملتقى ميزانية 2024، اليوم الخميس، أن الاقتصاد السعودي يجب أن يتعامل مع ما يحدث في الاقتصاد العالمي، وقد يواجه صدمات خارجية مثل ما حدث في جائحة كورونا.

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وتابع وزير المالية أن الاقتصاد السعودي واجه عدة تحديات خلال السنوات الأخيرة ومنها الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن هناك في الميزانية الجديدة حيزاً كافياً لمواجهة أي تحديات.

مواجهة التحديات

ولفت إلى أن ذلك الحيز هو الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي، ولا تمس وتخصص فقط لمواجهة الصدمات.

وأشار وزير المالية إلى أن السعة التمويلية يجب أن تأخذ في الاعتبار عدم مزاحمة القطاع الخاص، وكذلك تمويل الإسكان.

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