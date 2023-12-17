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لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما

إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. وصول التوأم السيامي الإريتري أسماء وسمية إلى الرياض

الأحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٩ مساءً
إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان .. وصول التوأم السيامي الإريتري أسماء وسمية إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وصل اليوم إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي التوأم السيامي الإرتيري “أسماء وسمية ” جعفر عبدو برفقة ذويهما، قادمًا من مدينة أسمرة، حيث نُقل التوأم فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني؛ لدراسة حالتهما، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.


ورفع معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة التي تجسد ما تتحلى به البلاد من إمكانيات طبية متفوقة وحس إنساني كبير تجاه الفئات المحتاجة حول العالم.

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من جهتهم قدم ذوي التوأم شكرهم الجزيل للمملكة حكومة وشعبًا لما وجدوه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصولهم أرض المملكة، مبدين ثقتهم بالله تعالى ثم بالفريق الطبي السعودي؛ نظرًا لما يتمتع به من خبرة طبية مميزة، سائلين المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويجزيهما خير الجزاء.

وصول التوأم السيامي الإريتري (3) وصول التوأم السيامي الإريتري (3)

 

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