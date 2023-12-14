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وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٦ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية , اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 26، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد طبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 24 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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