Icon

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة Icon تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم Icon دراسة تربط بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتأخير الفطور والعشاء Icon ليون يسعى لانطلاقة قوية في ظهوره المونديالي الأول Icon حساب المواطن : عدم تسجيل جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق Icon الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005 Icon تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم Icon العلا أبرز وجهات نجوم مسلسل الواقع الأشهر دبي Bling Icon استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي Icon نيوم ستحدث تحولًا نوعيًّا بمفهوم الترفيه عبر وجهتها الفريدة أوتامو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة

الجمعة ١٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 15طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

قد يهمّك أيضاً
رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل

رباعية تُهدي الفوز لـ توتنهام ضد نيوكاسل

إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل

إيجار : تحويل المبلغ للمؤجر خلال 5 أيام عمل

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل والعيدين
السعودية اليوم

ضوابط العمل خارج أوقات الدوام وأيام العطل...

السعودية اليوم
تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول
الرياضة

تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول

الرياضة
تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر
الرياضة

تاوامبا سلاح الأخدود لتجاوز النصر

الرياضة
جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع مانشستر سيتي
الرياضة

جوارديولا: هالاند عانى بسبب فضيحة الحكم مع...

الرياضة
إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة وجازان وعسير
السعودية اليوم

إنذار أحمر من الأرصاد على مكة والمدينة...

السعودية اليوم
مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر
آخر الاخبار

مانشيني يُحقق فوزه الأول مع الأخضر

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
الرياضة

تعرف على المتأهلين لـ ثمن نهائي دوري...

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه