وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28 لإغاثة غزة تشابه ظروف الاتحاد والأهلي المصري قبل قمة اليوم دراسة تربط بين أمراض القلب والأوعية الدموية وتأخير الفطور والعشاء ليون يسعى لانطلاقة قوية في ظهوره المونديالي الأول حساب المواطن : عدم تسجيل جميع التابعين يؤثر على الأهلية والاستحقاق الاتحاد يسعى لتكرار سيناريو 2005 تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة الوحدة اليوم العلا أبرز وجهات نجوم مسلسل الواقع الأشهر دبي Bling استحواذ أرامكو على شركة النفط الباكستانية يعزز إستراتيجيتها على المستوى العالمي نيوم ستحدث تحولًا نوعيًّا بمفهوم الترفيه عبر وجهتها الفريدة أوتامو
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 28، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد طبية بوزن إجمالي يبلغ 15طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.