الراجحي: الطلب يتزايد على الوظائف المستقبلية والمهن الجديدة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ25 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة مؤشرات الانضباط في المدارس السعودية عالية والمعلم السعودي متميز بايدن يتحدى الشيوخ ويمنح زيلينسكي 200 مليون دولار منتخب الدفاع المدني يحصد بطولة وزارة الداخلية الـ 13 لكرة القدم الصحة : المكملات ليست بديلاً عن الغذاء الصحي نصيحة : تناولوا الشاي بدون السكر أو المحليات الصناعية حساب المواطن : الإفصاح عن راتب التابع ضمن دخل الأسرة النموذج الإشرافي داعم للمدارس وعلميات التعليم والتطوير منتدى الاستثمار السعودي الصيني يشهد اتفاقات بقيمة 26.5 مليار دولار بحضور الفالح
وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 25، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة بالتنسيق مع وزارة الدفاع .
وتحمل الطائرة على متنها سيارتي إسعاف، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.
تأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.