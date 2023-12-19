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على متنها 18 طناً من المساعدات لغزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ33

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ صباحاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ33
المواطن - فريق التحرير

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وصلت إلى مطار العريش الدولي، الطائرة السعودية الإغاثية الـ 33، محملة بـ 18 طناً من المواد الطبية لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة.

مغادرة الطائرة الإغاثية

وكانت الطائرة قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

إجمالي المساعدات السعودية

يشار إلى أن عدد الشاحنات التي دخلت قطاع غزة تجاوز 95 شاحنة، فيما بلغ إجمالي ما وصل من مساعدات إلى قطاع غزة عبر الجسر الجوي إلى أكثر من 4500 طن من المساعدات الإغاثية، توزعت على 33 طائرة إغاثية فضلًا عن 20 سيارة إسعاف.

ووصلت أمس الباخرة الإغاثية الرابعة إلى ميناء بورسعيد ليبلغ إجمالي ما نقلته البواخر الإغاثية السعودية الأربعة أكثر من 3800 طن من المساعدات الغذائية والإيوائية ضمن الحملة الشعبية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء سمو الأمير محمد بن سلمان.

 

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