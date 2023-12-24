وظائف أكاديمية بـ جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

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أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن شغل عدد من الوظائف الأكاديمية على رتبة (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) للجنسين في بعض التخصصات، عن طريق نقل الخدمات أو التعاقد، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
1- كلية التمريض.
2- كلية التربية.
3- معهد تعليم اللغة الإنجليزية.
1- أستاذ.
2- أستاذ مشارك.
3- أستاذ مساعد.
4- محاضر.
– بدأ التقديم اليوم الجمعة بتاريخ 1445/06/09هـ الموافق 2023/12/22م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1445/06/17هـ الموافق 2023/12/30م.
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