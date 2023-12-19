وظائف إدارية شاغرة بشركة تهيئة وصيانة الطائرات

أعلنت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة تهيئة وصيانة الطائرات

وأبرزت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب المستحقات والمدفوعات.

– محاسب الرواتب.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الشركة السعودية لتهيئة وصيانة الطائرات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 17 فبراير 2024م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)