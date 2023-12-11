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وظائف إدارية شاغرة بهيئة الملكية الفكرية

الإثنين ١١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٣:١١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بهيئة الملكية الفكرية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الملكية الفكرية

وأبرزت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– محلل تقديم الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– رئيس قسم تقديم الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.

– رئيس قسم العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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