وظائف إدارية شاغرة بهيئة الملكية الفكرية طريقة حذف راتب الزوجة في حساب المواطن مراحل وإجراءات تقييم الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية وظائف شاغرة لدى الإلكترونيات المتقدمة وظائف شاغرة في التركي القابضة طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية هيئة تطوير الدرعية: لا صحة للمعلومات المتداولة حول الأراضي المنزوعة ضمن محيط المشروع هيئة الترفيه تطلق برنامج قادة الترفيه صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة دون مقابل خلال 14 يوماً من الكشف الأولي 5 تخصصات بجامعة الجوف تدخل ضمن تصنيف شنغهاي العالمي 2023م
أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– محلل تقديم الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.
– رئيس قسم تقديم الخدمات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر.
– رئيس قسم العقود: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.
وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 ديسمبر 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)