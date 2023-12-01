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وظائف إدارية شاغرة في شركة EY

الجمعة ١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة EY
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إرنست ويونغ “EY”، المتخصصة بمجالات الضمان والضرائب والاستشارات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع مكاتب الشركة بالمملكة في كل من الرياض، والخبر، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة EY

وأبرزت شركة إرنست ويونغ، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– تنفيذي المعدات الرأسمالية.

– مدير أول استشارات التكنولوجيا.

– مساعد مشرف عمليات التوظيف.

– مساعد مراجع مالي.

– مساعد تنفيذي.

– مساعد مدير الخدمات الاستشارية.

– مستشار أول/ الامتثال العالمي والتقارير.

– أخصائي تسويق.

– مساعد مدير استشارات ضرائب الأعمال.

– مدير أول استشارات الخزانة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة إرنست ويونغ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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