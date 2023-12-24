وظائف إدارية شاغرة في مصفاة سامرف

وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر الرقيب معايير المفاضلة في دورات معهد الإدارة العامة وظائف شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى شركة تبوك الدوائية الهلال في صدارة تصنيف الأندية الآسيوية وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي وظائف شاغرة بفروع شركة المراعي الدفاع يُربك حسابات غاياردو قبل مواجهة النصر حرس الحدود يستعرض وسائل البحث والإنقاذ والسلامة البحرية
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مساعد قانوني”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة ينبع الصناعية.
وبيّنت شركة مصفاة سامرف، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة مصفاة سامرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)