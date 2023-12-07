وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم حلول مساعد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، الهندسة)، أو ما يعادلها.
– أخصائي قواعد بيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.
– مصمم حلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسب الآلي، الهندسة)، أو ما يعادلها.
وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)