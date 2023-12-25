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وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا

الإثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت هيئة سدايا، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– أخصائي التزام.

– أخصائي التزام أول.

– أخصائي حوكمة.

– أخصائي حوكمة أول.

– أخصائي مخاطر المؤسسية.

– أخصائي مخاطر المؤسسية أول.

– مدير إدارة التنفيذ.

التقديم على الوظائف

وأوضحت هيئة سدايا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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