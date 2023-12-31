وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى تبوك للصناعات الدوائية قرارات في تعليم حائل والتطبيق يبدأ غدًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة في حلول الأولى المحافظة على البيئة محور خطبة الجمعة السديس: خطة ضخمة لتعضيد إجابة السائلين عالميًّا موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 توتنهام يُمطر شباك بورنموث بثلاثية
أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام، والرياض.
وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مسؤول التحصيل (الخبر).
– وكيل التأجير (الدمام).
– مسؤول التحصيل (الرياض).
– وكيل التأجير (الرياض).
وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)