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وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة

الأحد ٣١ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى التركي القابضة
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في كل من الخبر، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي

وأبرزت مجموعة التركي القابضة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول التحصيل (الخبر).

– وكيل التأجير (الدمام).

– مسؤول التحصيل (الرياض).

– وكيل التأجير (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت مجموعة التركي القابضة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 29 فبراير 2024م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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