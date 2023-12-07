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وظائف إدارية شاغرة لدى حلول الأولى

الخميس ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى حلول الأولى
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف حلول الأولى

وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مسؤول تطبيقات إدارة الإيرادات.

– مدير تطبيقات المنتجات وتنفيذ الطلبات.

– مستشار الأعمال.

– أخصائي ضمان الجودة.

– مستشار المشتريات.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 7 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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