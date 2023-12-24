وظائف إدارية شاغرة لدى شركة النهدي

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أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها في محافظة جدة.
وأبرزت شركة النهدي الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– كبير محاسبي تسوية البنوك: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، التجارة).
– محلل أول خصوصية البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة النهدي الطبيّة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 17 يناير 2024م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)