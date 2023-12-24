وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

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أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة سيف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.
– أخصائي دعم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة سيف، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)