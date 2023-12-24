Icon

أيام تفصلنا عن تطبيق الدليل التنظيمي لإدارات التعليم Icon وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف Icon النصر يبحث عن فوز غائب منذ 2018 Icon وظائف إدارية شاغرة في مصفاة سامرف Icon وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى متاجر الرقيب Icon معايير المفاضلة في دورات معهد الإدارة العامة Icon وظائف شاغرة في وزارة الطاقة Icon وظائف شاغرة لدى شركة تبوك الدوائية Icon الهلال في صدارة تصنيف الأندية الآسيوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف

الأحد ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٠ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة سيف
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشركة الوطنية للخدمات الأمنية “سيف”، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيف

وبيّنت شركة سيف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023

تطبيق نظام التسلل شبه الآلي في كأس آسيا 2023

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

– مدير عمليات الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الموارد البشرية.

– أخصائي دعم تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة سيف، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأهلي يقسو على الحزم برباعية
الرياضة

الأهلي يقسو على الحزم برباعية

الرياضة
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة العليان

وظائف
عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى
أخبار رئيسية

عبدالعزيز بن سلمان: البتروكيماويات موجودة لتبقى

أخبار رئيسية
توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع المقبل
السعودية اليوم

توقعات بحالة مطرية على معظم المناطق الأسبوع...

السعودية اليوم
أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون من الاختراقات
تكنولوجيا

أبل تعالج ثغرة أمنية لحماية مستخدمي الآيفون...

تكنولوجيا
عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين
تكنولوجيا

عطل يصيب منصة إكس ويربك ملايين المستخدمين

تكنولوجيا
مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على النازحين جنوب غزة
السعودية اليوم

مركز الملك سلمان يوزع المواد الغذائية على...

السعودية اليوم
برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل
السوق

برنت يرتفع إلى 83.10 دولار للبرميل

السوق

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه