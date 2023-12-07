وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع

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أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والجبيل.
وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– ممثل المبيعات (الرياض): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– مهندس أول الإنتاج (الجبيل): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
– مفتش مراقبة الجودة (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص هندسي ذي الصلة.
وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)