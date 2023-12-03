جيسوس: الهلال عانى من هذا الأمر قبل مواجهة نساجي 3 استفسارات وإجاباتها تهم مستفيدي حساب المواطن موعد مباراة الهلال ضد نساجي والقنوات الناقلة لقطات مثيرة من ختام عبية في الدرعية بعدسة “المواطن” شيرر: مانشستر يونايتد يُعاني من كثرة البيض الفاسد به ! فيصل بن فرحان يشارك في الاجتماع التحضيري للدورة 44 لدول مجلس التعاون وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة تحكم فوز مثير لـ ليفربول ضد فولهام وظائف شاغرة في وزارة الطاقة ظهور مثير للجدل لمشهورة السناب ميعاد عسيري على شاشة قناة فضائية
أعلنت الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة تحكم، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– محلل جرد الأصول الثابتة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.
– مهندس أول إدارة الإصدار: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.
وأوضحت شركة تحكم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)