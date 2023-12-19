وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمطارات جدة

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أعلنت شركة مطارات جدة “JedCo”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة مطارات جدة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– رئيس قسم الأصول الثابتة والمخزون.
– أخصائي مشتريات أول.
– مدير عام المشاريع الكبرى.
– مساعد إداري.
– مدير مشروع.
– مساعد إداري تنفيذي.
– رئيس قسم البنية التحتية.
وأوضحت شركة مطارات جدة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 ديسمبر 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)