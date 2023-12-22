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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرقيب التجارية

الجمعة ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٣ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الرقيب التجارية
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف الرقيب التجارية

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مهندس صناعي (الرياض).

– مصمم داخلي (الرياض).

– مصمم داخلي (جدة).

– محلل أنظمة (الخبر).

– مصمم داخلي (الخبر).

– مهندس مرافق (الخبر).

– مهندس صناعي (الخبر).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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