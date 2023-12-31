وظائف إدارية وهندسية شاغرة في حلول الأولى

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أعلنت شركة حلول الأولى، المتخصصة في خدمات الأعمال، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة حلول الأولى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير برنامج حلول تقنية المعلومات والاتصالات.
– رئيس أنظمة التكنولوجيا التشغيلية.
– أخصائي مبيعات.
– أخصائي الأحداث.
– مهندس دعم وعمليات تقنية المعلومات.
– مدير مشروع حلول تقنية المعلومات والاتصالات.
– أخصائي البنية المؤسسية.
– مسؤول مشروع حلول تقنية المعلومات والاتصالات.
وأوضحت شركة حلول الأولى، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)