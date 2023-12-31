وظائف إدارية وهندسية شاغرة في وزارة الطاقة

أعلنت وزارة الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الوزارة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف وزارة الطاقة

وبيّنت وزارة الطاقة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– خبير دعم إداري.

– أخصائي دعم إداري.

– أخصائي أول دعم إداري.

– كبير مهندسين شؤون طاقة الرياح.

– مهندس محترف شؤون الطاقة الشمسية.

– كبير مهندسين شؤون الطاقة الشمسية.

– مهندس خبير تحليل ودراسات.

– أخصائي أعمال التوليد الموزع.

– مهندس محترف أعمال التوليد الموزع.

التقديم على الوظائف

وأوضحت وزارة الطاقة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)