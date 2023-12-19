وظائف بوزارة الحرس الوطني بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة تسلا تحذف تطبيق ديزني بلس من سياراتها الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة الأهلي يفشل في تكرار إنجاز الهلال والعين والرجاء السعودية الأولى في الرماية على ظهر الخيل والثالثة في التقاط الأوتاد الشيخ السديس: تعزيز مسارات المنظومة الميدانية لإثراء تجربة القاصدين مساند : نقل الخدمات من منشأة لفرد يقتصر على العمالة المنزلية لقطات مفزعة لثوران بركان هائل في آيسلندا النفط يصل لأعلى مستوى إغلاق وخام برنت فوق 78 دولاراً للبرميل تنفيذ حكم القتل حداً بحق مواطن أطلق النار بكثافة وحاول دهس رجال الأمن بالرياض
أعلنت وزارة الحرس الوطني عن رغبتها في شَغل عدد من المهن بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) بمسمى (داعية مساعد، داعية، داعية ممارس) وعلى سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى (أستاذ مساعد، محاضر)، عن طريق النقل أو النقل بالترقية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.
– الثامنة.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم، مع ضرورة إرفاق شهادة المعادلة، وتكون وفق التخصص المرتبط بالوظيفة، ويكون بتقدير جيد جداً (انتظام).
3- ترابط امتداد التخصص خلال مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.
4- إرفاق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها.
5- أن تكون شهادته العلمية بأحد التخصصات (الدراسات الاستراتيجية، الإدارة العامة، العلوم النفسية، الإعلام، علوم الاجتماع، اللغة والتواصل، اللغة الإنجليزية، الترجمة).
6- أن يجتاز المقابلة الشخصية في كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان وفق المعايير المعتمدة من المجلس العلمي.
7- أن يكون حسن السيرة ويكون لائق صحياً.
8- أن لا يكون صدر بحقه قرار فصل من الخدمة بالدولة لسبب تأديبي أو لعدم صلاحيته بالعمل.
الطلبات:
– تعريف من جهة العمل.
– بيان الخدمة.
– صورة من المؤهلات العلمية.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/15هـ الموافق 2023/12/28م.
– تُرسل السيرة الذاتية خلال الفترة الموضح أعلاه إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
GDHD [email protected]