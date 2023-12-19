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تشمل عدداً من الوظائف الأكاديمية

وظائف بوزارة الحرس الوطني بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة

الثلاثاء ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٢ مساءً
وظائف بوزارة الحرس الوطني بالمراتب السادسة والسابعة والثامنة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن رغبتها في شَغل عدد من المهن بالمراتب (السادسة، السابعة، الثامنة) بمسمى (داعية مساعد، داعية، داعية ممارس) وعلى سلم أعضاء هيئة التدريس بمسمى (أستاذ مساعد، محاضر)، عن طريق النقل أو النقل بالترقية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف الأخرى (داعية مساعد، داعية، داعية ممارس):

– المرتبة السادسة.
– المرتبة السابعة.
– الثامنة.

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الوظائف الأكاديمية (أستاذ مساعد، محاضر):

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم، مع ضرورة إرفاق شهادة المعادلة، وتكون وفق التخصص المرتبط بالوظيفة، ويكون بتقدير جيد جداً (انتظام).

3- ترابط امتداد التخصص خلال مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه.

4- إرفاق سجل أكاديمي بالمقررات التي درسها.

5- أن تكون شهادته العلمية بأحد التخصصات (الدراسات الاستراتيجية، الإدارة العامة، العلوم النفسية، الإعلام، علوم الاجتماع، اللغة والتواصل، اللغة الإنجليزية، الترجمة).

6- أن يجتاز المقابلة الشخصية في كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان وفق المعايير المعتمدة من المجلس العلمي.

7- أن يكون حسن السيرة ويكون لائق صحياً.

8- أن لا يكون صدر بحقه قرار فصل من الخدمة بالدولة لسبب تأديبي أو لعدم صلاحيته بالعمل.

الطلبات:

– تعريف من جهة العمل.
– بيان الخدمة.
– صورة من المؤهلات العلمية.

التفاصيل والشروط:

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1445/06/15هـ الموافق 2023/12/28م.

طريقة التقديم:

– تُرسل السيرة الذاتية خلال الفترة الموضح أعلاه إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
GDHD [email protected]

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