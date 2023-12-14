Icon

كولر: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية والاتحاد لديه الأفضلية Icon أساليب مبتكرة للاحتيال وتنظيم الإعلام: لا تتجاوبوا واحذروا Icon تعادل الأخدود ضد الطائي في الشوط الأول Icon عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره الإيطالي Icon لا أهداف بين أبها والحزم بالشوط الأول Icon وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات Icon تقديم موعد مباراة الفتح ضد الشباب Icon أول خوذة قراءة أفكار بالعالم يحولها الذكاء الاصطناعي لشيء مخيف Icon 3 مواجهات غدًا في دوري روشن Icon هل تُعفى خدمات التعليم الأهلي من ضريبة القيمة المضافة؟ Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٠ مساءً
وظائف شاغرة بالمركز الوطني لإدارة النفايات
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني لإدارة النفايات “موان”، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مركز إدارة النفايات

وأبرزت إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط

أكثر من 10 ملايين مستخدم ينضمون لمنصة إكس خلال ديسمبر فقط

تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء

تركي بن محمد بن فهد يرأس اجتماع مجلس إدارة جمعية بناء

– خبير مراجعة داخلية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، تقنية المعلومات، القانون، المالية، المخاطر، التأمين، الجودة)، أو ما يعادلها.

– أخصائي أول عقود ومشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 14 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط الاستقدام
السعودية اليوم

مساند : نقل الخدمات بناء على ضوابط...

السعودية اليوم
كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم
آخر الاخبار

كريستيانو رونالدو الأكثر مساهمة بالأهداف هذا الموسم

آخر الاخبار
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

وظائف
التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في المقاولات
السعودية اليوم

التشهير بمواطن ومقيم لارتكابهما جريمة التستر في...

السعودية اليوم
مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين في غزة
السعودية اليوم

مغادرة الطائرة السعودية الـ 20 لإغاثة الفلسطينيين...

السعودية اليوم
6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني يحذر
السعودية اليوم

6 إنذارات حمراء من الأرصاد والدفاع المدني...

السعودية اليوم
حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي كتابع
حساب المواطن

حساب المواطن: بإمكان المواطنة إضافة زوجها الأجنبي...

حساب المواطن
الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات
الرياضة

الهلال يفقد ناصر الدوسري في 6 مباريات

الرياضة

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه