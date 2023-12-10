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وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

الأحد ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٤:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مفتش ضمان الجودة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل الأعمال، إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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