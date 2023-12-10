كريستيانو رونالدو يُنافس ميسي على جائزة الأفضل في 2023 وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي تعديل جدول مخالفات نظام العمل وغرامات تصل 10 آلاف ريال غموض موقف هالاند قبل كأس العالم للأندية 2023 وظائف شاغرة في طيران أديل عقوبة صيد الكائنات الفطرية تصل 30 مليون ريال والسجن 10 سنوات فيرمينو في طريقه لمغادرة الأهلي رونالدو ومحرز يقودان التشكيل المثالي للجولة الـ16 تنفيذ حكم القتل قصاصًا من غانية الجنسية قتلت مواطنة بالـ أسيد الأهلي المصري الرابع عالميًا
أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مفتش ضمان الجودة: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
– محلل الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تحليل الأعمال، إدارة الأعمال، المالية)، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 ديسمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)