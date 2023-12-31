وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من بريدة، والرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات/ صالة العرض: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المبيعات والتسويق، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– فني كهرباء: شهادة البكالوريوس في تخصص الكهرباء، أو أي تخصص ذي الصلة.

– سائق مركبة خفيفة: شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 ديسمبر 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)